Rapita da scuola | drogata e stuprata | l' incubo di una minorenne

Un vero e proprio tour dell'orrore per una studentessa pugliese, minorenne e con un ritardo mentale. È stata adescata all'uscita davicino Barletta ,e violentata nelle campagne della provincia di Barletta - Andria - Trani e poi abbandonata davanti al Policlinico di Bari, a 60 chilometri di distanza da dove è ...Una ragazzina è stataall'uscita die poi abusata a Barletta: le forze dell'ordine hanno effettuato un arresto. Secondo i primi rapporti, la vittima sarebbe stata stordita da una gran quantità di alcol e ...Un vero e proprio tour dell'orrore per una studentessa pugliese, minorenne e con un ritardo mentale. È stata adescata all'uscita da scuola vicino Barletta, rapita e violentata ...Un vero e proprio tour dell'orrore per una studentessa pugliese, minorenne e con un ritardo mentale. È stata adescata all'uscita da scuola vicino Barletta, rapita e violentata ...