Prosegue la preparazione pre-Pisa dei rossoverdi | domani seduta a porte chiuse

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Ternanagli allenamenti in vista della ripresa del campionato, sabato 26 novembre alle 18.00 all’Arena Garibaldi-R. Anconetani di.Stamattina isi sono allenati al Giorgio Taddei: ai box Marco Capuano è invece tornato a disposizone Raul Moro, negativizzato dal Covid 19. Lavoro differenziato per Titas Krapikas e Francesco Di Tacchio.Domattina allenamento a, all’antistadio, a partire dalle ore 10.30. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

