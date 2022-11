Piovella Soi | ' oculistica declassata | fuori dai fondi Pnrr'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "L'è caduta in seconda divisione per il giudizio sulle cure oftalmologiche di tipo elettivo”, o programmato, non ritenendo che siano “salvavista”. E' stata “messa all'ultimo posto, ciò significa che non ha accesso per le tecnologie ai piani economici del”, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così Matteo, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi), a margine di un dibattito al 101esimo congresso dell'associazione, conclusosi a Roma. L'assessore alla regione Lazio Alessio d'Amato, che è intervenuto all'evento, “ha dimostrato - continua- di conoscere questa situazione e ha assicurato che è una sua priorità. Fortunatamente, almeno per Roma, abbiamo avuto l'indicazione che il sistema si occupa dialla pari ...