Pensioni 2023 | Cazzola su Quota 103 e proroga opzione donna | entrambe più penalizzanti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In questi giorni la tematica previdenziale sta facendo discutere moltissimo, nella prossima legge di bilancio si andrà verso il rinnovo di ape sociale e, ma per quanto riguarda la seconda misura i requisiti risultano cambiati e legati al numero dei figli. Questa modifica imprevista ha lasciato di stucco le donne ed in primis la fondatrice del ComitatoSocial, Orietta Armiliato, che ci ha subito rilasciato nella giornata di ieri un’intervista esprimendo tutto il suo malumore. Oggi i requisiti per accedervi risulterebbero ancor più limitanti si apprende, infatti, da una nota ufficiale pubblicata sul sito del MEF chesarà riservata SOLO a particolari categorie: ‘Caregiver, lavori usuranti, disabili”. Per Orietta Armiliato è davvero la ...

Cambiano ancora le pensioni ma non ci sarà alcuna rivoluzione con la manovra. Resta in piedi la legge Fornero, che fissa a 67 anni l'età minima per lasciare il lavoro. Ammonterebbero a 1,4 miliardi per il 2022 e 500 milioni per il 2023 i fondi per fronteggiare il caro bollette degli ospedali.