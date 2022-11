«Non è l’investitore che vorremmo» | il Presidente di Confindustria non la pensa come Salvini su Musk

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’apprezzamento, l’invito e la risposta. Nei giorni scorsi, proprio mentre il nuovo padre-padrone di Twitter iniziava a licenziare i dipendenti della sua nuova azienda con comunicazioni al limite del paradossale (i più fortunati hanno capito di esser stati sollevati dall’incarico via mail, altri vedendo disabilitati i propri account), il Ministro delle Infrastrutture Matteoaveva deciso di invitare il fondatore di Tesla, sperando che una personalità del suo calibro fosse pronta a investire anche nel mercato italiano. Ma ildiCarlo Bonomi ha messo in evidenza i motivi per cui andrebbe contro all’idea di vedere Elonprotagonista del mercato nostrano. LEGGI ANCHE > Il tempismo diche invitaa investire in Italia ...