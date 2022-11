Muore improvvisamente un bambino di 10 anni | aveva la febbre alta da giorni Tragedia a Legnano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022)sconvolta. La città piange undi 10mortonel nosocomio cittadino. Unache ha gettato nella disperazione una famiglia residente in città. Il piccolo frequentava la scuola primaria in città. I genitori lono portato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino la mattina presto, poco prima delle 7. Erano allarmati dallacheda qualche giorno e che non accennava a scendere.di 10Durante il trasporto in ospedale – riporta il Giorno– le condizioni del minore sono notevolmente peggiorate. Ilè andato in arresto cardiocircolatorio. I medici sono ...