Gol di Lautaro in Arabia Saudita-Argentina regolare? Scoppia la polemica sul VAR!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Incredibile quanto scoperto dal portale spagnolo Archivio VAR, che si occupa di analizzare i più controversi casi arbitrali. Come provato dall’architetto Nacho Tellado, in occasione della rete annullata,Martinez era in linea con l’ultimo difensore al momento del filtrante di Paredes. GolCome visto un fermo immagine con tanto di linee, l’attaccante dell’Inter è oltre solo con braccia e mano, e non anche con la spalla. I primi due non sono elementi da prendere in considerazione per le casistiche di offside. Grandi polemiche quindi sulla squadra VAR, che a quanto pare ha commesso il primo grande errore di questo Mondiale. Polemiche, ovviamente, anche sull’di Scaloni, apparsa in grandi difficoltà sia tecniche che mentali. Marco Caporossi