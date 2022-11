Edoardo Tavassi vince il GF Vip? Guendalina fa un’inquietante confessione

vincerà il Grande Fratello Vip 7 : lo ha sognato sua nonna! Naturalmente non è una premonizione, né si parla di sfere di cristallo. Eppure Guendalinaha rivelato questa ...Ascolta questo articolo Arriva, in maniera un po' inaspettata, il chiarimento trae Oriana Marzoli , due dei concorrenti della settima edizione del ' Grande Fratello Vip '. Questo faccia a faccia sorprende poiché, anche durante la diretta di due giorni fa, entrambi ...Edoardo Tavassi, preferito dal pubblico con il 48% dei voti, potrebbe vincere il GF Vip 7: Guendalina racconta il sogno premonitore.Guendalina a ruota libera sul rapporto con il fratello e non solo: “Donnamaria Spero si salvi da Antonella, ma non vorrei che…” Edoardo Tavassi vincerà il Grande Fratello Vip 7: lo ha sognato sua non ...