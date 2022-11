´È la sua competizione´ – Deschamps sostiene Mbappé per un Mondiale memorabile mentre la Francia inizia con una vittoria

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Didiercrede che Kylian Mbappe sia pronto per un’altraCoppa del Mondo dopo aver ottenuto un gol e un assist nellaper 4-1 dellacontro l’Australia, dichiarando: “È la sua competizione”. Mbappe è diventato solo il secondo adolescente – dopo Pelé nel 1958 – a segnare in una finale di Coppa del Mondo quando laha battuto la Croazia vincendo il torneo in Russia quattro anni fa, e hato bene la competizione di quest’anno quando i Bleus hanno ottenuto unain rimonta . Craig Goodwin ha regalato all’Australia un vantaggio a sorpresa nella sfida del Gruppo D di martedì, ma Mbappe ha sfruttato le reti nel primo tempo di Adrien Rabiot e Olivier Giroud ...

Inoltre, nellasmielata intervista, non è certo un caso che abbia ignorato la rivolta in corso da settimane in Iran, stato canaglia vicino e sodale del Qatar, scatenata dall'uccisione della ...Per la sfida Deschamps schiera laFrancia con il 4 - 2 - 3 - 1, con Giroud di punta e Dembélé, Griezmann e Mbappé a supporto. Solo panchina dall'inizio per il milanista Theo Hernandez. La Francia ...