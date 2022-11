Costa Rica | Suarez | 'Sconfita difficile da spiegare Non avevamo il pallone tra i piedi'

La curiosità della sfida tra Spagna eIn Spagna -il 7 - 0 è stato accompagnato da un altro dato non meno clamoroso del punteggio: a fronte dei 18 tiri degli uomini di Luis Enrique,non ha mai concluso. ...VIDEO GLI HIGHLIGHTS DI SPAGNA -7 - 0 IL GOL DI DANI OLMO IL GOL DI ALONSOIn Spagna-Costa Rica il 7-0 è stato accompagnato da un altro dato non meno clamoroso del punteggio: a fronte dei 18 tiri degli uomini di Luis Enrique, Costa Rica non ha mai concluso. Neanche una volta ...La Lega Serie A rende note con un comunicato ufficiale data e ora della sfida tra i... È una Spagna 'sette bellezze': Costa Rica annichilita con un super Ferran Torres del 23/11/2022 alle 19:15 La ...