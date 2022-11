Bersani | ' Con Pd e M5s uniti cambierebbe l' aria | se non lo fanno'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Pierluigisempre saggio: 'Vorrei dire a Pd e 5 Stelle che l'egemonia non è avere un punto in più ma dirigere il traffico verso l'obiettivo, che può essere solo quello di un campo progressista ...

Lo ha detto Pier Luigidurante 'Otto e mezzo' su La7. Meloni non usi il vittimismo P ier Luigisconsiglia a Giorgia Meloni di usare il 'vittimismo' , anche se è vero che da parte dei ...'Ho sentito Pier Luigicitare Esiodo, nel centrodestra italiano al massimo conoscono Povia o Pupo'. Piovono insulti ... ma il giornalista del Fatto insiste: 'Bastaquesto politicamente ...E se non lo fanno, se ne prendono la responsabilità perchè anche se l'onda di Destra nel Paese non c'è, può arrivare. attenzione alle Amministrative". Così Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a ...Lo ha detto Pier Luigi Bersani durante ‘Otto e mezzo’ su La7. P ier Luigi Bersani sconsiglia a Giorgia Meloni di usare il “vittimismo”, anche se è vero che da parte dei giornalisti c’è stato un ...