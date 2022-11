“Aerei troppo rumorosi” | la battaglia di Capodichino contro l’inquinamento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Natale sono attesi a Napoli oltre 1 milione di visitatori e l’aeroporto diè pronto ad aggiornare il suo record di arrivi. Fatto sta che, da questo punto di vista, Napoli ha un problema. Avendo l’aeroporto in città, sono migliaia i residenti che si lamentano del continuo rombo degliin fase di atterraggio e di decollo. Per questo, oggi, il Comitato No fly zone e Assoutenti sono stati ascoltati dalla commissione Ambiente del Comune di Napoli presieduta da Carlo Migliaccio. Un momento importante perché le associazioni hanno avuto modo anche di confrontarsi con l’assessore all’ambiente, Paolo Mancuso. Il quale, però, non ha potuto fare altro che prendere atto di due fatti: una interlocuzione con Gesac, la società che amministra l’aeroporto, non è affatto facile. E, soprattutto, ad oggi, non ci sono ...