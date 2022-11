Traffico Roma del 22-11-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla via Aurelia si sta in coda a causa di un incidente avvenuto tra Malagrotta e via del Casale Lumbroso Verso il raccordo anulare si transita solo sulla si accentrare trafficata la via Tiburtina zona case rosse per la presenza di un incidente in prossimità di Setteville nelle due direzioni di marcia in viale del Policlinico la polizia locale comunica alla strada chiusa tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio per accertamenti sullo stato delle alberature della zona trasporto pubblico per i lavori in Piazza Ungheria autobus al posto dei tram per le linee 319 e per la chiusura parziale di via delle Capannelle deviata la linea bus 520 E comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto e grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della ...