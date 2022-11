Processo Portanova | il pm chiede 6 anni per violenza sessuale di gruppo

Insieme a, che è acon rito abbreviato, sono altri tre gli indagati, tra cui uno che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. La presunta violenza sarebbe avvenuta a Siena nel ...Il pm Nicola Marini ha chiesto una condanna a 6 anni per il calciatore del Genoa Manoloalcon rito abbreviato, davanti al gup di Siena, che vede il giocatore imputato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una 22enne che sarebbe avvenuta a Siena nel maggio 2021. ...Il pm Nicola Marini ha chiesto sei anni di carcere per Manolo Portanova, centrocampista del Genoa, accusato di violenza sessuale di gruppo.Per tre dei quattro accusati il reato contestato è quello di violenza sessuale di gruppo. Per il quarto soggetto, che all’epoca dei fatti ancora non era maggiorenne, il fascicolo è affidato al Tribuna ...