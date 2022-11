Ponte dell’8 dicembre 2022 | cosa fare in Italia | tutte le mete | i luoghi da visitare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022) Il primo assaggio delle festività natalizie è sicuramente ildell’Immacolata, l’8. Quest’anno la festività capita di giovedì e chiunque può concedersi una fuga dal lavoro, può anche contare su un lungo fine settimana nel quale può progettare una breve vacanza. Scegliere una meta in questo periodo dell’anno è facile, c’è solo l’imbarazzo della scelta: mercatini di natale, città d’arte, montagna e perché no, decidere di inforcare gli sci per cimentarsi in un primo assaggio di neve. Le vacanze invernale offrono una vasta possibilità di scelta tra tanteche possono rispondere alle esigenze anche di chi non vuole spendere troppo. Una vacanza sugli sci Per moltissimi sarà un’occasione ghiotta per trascorrere quattro giorni sulle piste da sci, anche in questo caso lesono davvero tante: Appennini, ...