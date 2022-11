Norma rave party | stop intercettazioni Stretta sulla droga

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 22 novembre 2022) La tanto discussaanti-sta per subire delle modifiche. Dopo le polemiche ricevute, il governo ha deciso di mettere mano al provvedimento. Inizia oggi l'iter del primo provvedimento adottato dal governo Meloni. Al Senato, in Commissione giustizia presieduta dalla leghista Giulia Bongiorno, - si legge sul Messaggero - approderà il testo sulle misure di sicurezza contro i raduni illegali voluto dal premier Giorgia Meloni e dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il decreto licenziato da Palazzo Chigi prevedeva una pena dai due ai sei anni per una nuova fattispecie di reato, "invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica" (434 bis del Codice penale). Nella versione finale, la condanna massima scenderà a quattro. Cioè uno in meno dei cinque anni ...