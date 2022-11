Neonato soffocato da una salvietta Colpevole sua mamma | aveva solo 17 mesi

(Di martedì 22 novembre 2022) Una vera e propria tragedia: unè mortoda unamentre era in compagnia della madre. La dinamica del terribile incidente Ci troviamo nel New Jersey ed… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ilmattino.it

...in cerca di una via di fuga e il boato del terremoto ènell'acqua. Il palazzo crolla inginocchiandosi sulle sue stesse fondamenta e da sotto le sue macerie proviene il pianto di, ......in cerca di una via di fuga e il boato del terremoto ènell'acqua. Il palazzo crolla inginocchiandosi sulle sue stesse fondamenta e da sotto le sue macerie proviene il pianto di, ... Taranto, neonata muore soffocata nel lettone: genitori indagati per omicidio colposo Trovata priva di sensi dopo aver trascorso la notte nel lettone. Una neonata di appena 40 giorni di vita è morta a Taranto dopo aver subito un arresto cardiocircolatorio per motivi che sono ancora da ...Aveva dormito nel lettone con mamma e papà ma al risveglio l’hanno trovata priva di sensi. Così una neonata di appena 40 giorni è morta a Taranto improvvisamente. Inutili le manovre di soccorso dei ...