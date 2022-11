Milan | Inzaghi elogia Menez | “È perfetto e i compagni lo riconoscono”

...di Marotta e AusilioL'Inter vuole chiudere al più presto il rinnovo diSkriniar, ma intanto si muove sul mercato di gennaio alla ricerca di qualche occasione per puntellare la rosa di. ......rientrando al momento nelle rotazioni di Simone, poi con il nuovo campionato tutto può cambiare, al momento è più fuori che dentro nell'Inter del futuro'. Focus poi sulla pista Ziyech -:...Il centrocampista francese resta uno degli obiettivi di mercato del Milan, ora anche l'Inter può tentare l'affondo a parametro zero a giugno ...Il classe 1991 inizia la sua carriera trasferendosi ad Empoli a soli 10 anni. Con il club toscano ottiene poi la promozione in Serie A, segnando dopo sole 4 giornate il suo primo gol in massima serie ...