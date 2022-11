Meloni | alla fine del 2023 Rdc abolito per chi può lavorare

Battibecco tra Giorgiae alcuni giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio. I cronisti presenti in sala hanno chiesto più tempo per fare le domandepresidente del Consiglio ......un periodo transitorio ma abbiamo ristretto i paletti stabilendo il banale principio cheprima ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando all'assemblea di Confartigianato, ...La Manovra economica da 35 miliardi per il 2023 è stata approvata dal Cdm. Il premier Giorgia Meloni la definisce coraggiosa. Tra le misure, Iva ridotta ...«...Anche se non siamo quasi mai sulla stessa lunghezza d’onda, e neanche sulla stessa spiaggia e direi nemmeno sullo stesso litorale, stavolta sono dalla tua parte.. mi riferisco ...