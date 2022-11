Ita | Msc e quei balletti travestiti da salvataggi La versione di Stagnaro

(Di martedì 22 novembre 2022) Forse il passo indietro era da metterlo nel conto, visto l’andazzo delle trattative con Certares, una vaga aria di stallo industriale post elezioni e il ribaltone al vertice con l’addio improvviso di Alfredo Altavilla. E così, il destino di Ita continua ad essere avvolto nella nebbia. Continuano infatti i colpi di scena e i cambi di prospettiva nella privatizzazione dell’ex Alitalia, dossier ora nelle mani del nuovo presidente Antonino Turicchi. Nella serata di ieri Msc, il leader crocieristico mondiale, ha deciso di sfilarsi definitivamente dalla partita, riaperta circa tre settimane fa dal Tesoro passato sotto la guida di Giancarlo Giorgetti con la fine della trattativa in esclusiva con il consorzio Certares, che oltre al fondo americano comprende la compagnia Air France-Klm. Il gruppo di Gianluigi Aponte, che a maggio insieme a Lufthansa aveva presentato un’offerta non vincolante, ...

... che ha visto prevalere Certares su- Lufthansa, e anche negli ultimi giorni l'aver privato l'iter di Alfredo Altavilla, l'ex presidente divisto dacome un referente affidabile'. Tre ...Lufthansa eavevano avanzato una proposta d'acquisto dell'80% di, così ripartito: 60%e 20% Lufthansa. Poi il Ministro aveva annunciato una "virata" dell'iter di vendita ed all'apertura ...Dopo il passo indietro di Msc, il destino dell'ex Alitalia torna ad essere avvolto nella nebbia. Ora in pista rimane solo Certares, ma per l'economista del Bruno Leoni è ora di finirla con la magia in ...La multinazionale del trasporto-merci e passeggeri Mediterranean Shipping Company (Msc) ha comunicato ufficialmente di essere fuori dalla partita per la privatizzazione del vettore aereo di bandiera I ...