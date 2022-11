Fuorigrotta | il maltempo fa crollare un albero nel cortile del liceo Gentileschi

ilmattino.it

Non da meno le mareggiate e ilche hanno devastato il lungomare di Napoli facendo crollare ... a, fu travolto e ucciso da un albero sradicato dal forte vento.Sono il sottopasso di via Claudio/Stadio San Paolo (lato sinistro) a, i sottopassi di viale dei Ciliegi a Chiaiano, quello di via vicinale Cupa San Severino/via Antonio de Ferraris a ... Bagnoli, crollano alberi con il maltempo: uno cade nel viale del liceo Gentileschi Il maltempo continua a fare danni a Napoli. Nel quartiere Bagnoli, precisamente in piazza Gaetano Salvemini, un fulmine ha colpito e spezzato un albero, la cui parte superiore è crollata ...Non da meno le mareggiate e il maltempo che hanno devastato il lungomare di Napoli ... quando un 21enne della provincia di Caserta che stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, fu ...