Edoardo Tavassi sotto accusa | i fan di Oriana lo attaccano

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 novembre 2022)sul web è stato attaccato dai fan della modella venezuelana che l’hannoto di “bullismo”è risultato il preferito dal pubblico, così come annunciato da Alfonso Signorini ieri sera in diretta nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7. Il vippone non riesce ad andare d’accordo conMarzoli. Durante la puntata di ieri sera, lunedì 21 novembre, in più occasioni il vippone ha avuto dei battibecchi conMarzoli.ha spiegato che non riesce ad instaurare un rapporto d’amicizia con la venezuelana, reputata troppo superficiale e attenta all’aspetto fisico di una persona. Sempre durante la puntataha difeso la vippona che gli piace, ovvero Micol ...