Carlotta Mantovan gioca a teatro con Stella e Fabrizio Frizzi è sempre lì

(Di martedì 22 novembre 2022)si lascia andare e un post dopo l’altro, con la delicatezza di, mostra un po’ della sua vita con la piccolae con la presenza costante di. Lui è in ogni cosa, nei giochi dicon la sua mamma, nel piano del papà che la bimba suona, nell’alba e nel tramonto chemostra a tutti dopo averli ammirati con la meraviglia di, è il gioco che ogni sera fa con la sua mamma mettendo in scena le loro storie, dove il papà non manca mai. Toy Story, la voce dell’amatissimo cowboy Woody è di, è lui che l’ha ...

non ha resistito ed ha confessato tutto, vede Fabrizio ed i fan sono senza parole. Il conduttore non è morto. Sembrerà assurdo ma è proprio così,vede Fabrizio ...Leggi Anche Federico Lauri in lacrime per la rottura con la mamma di sua figlia: 'Mi ha lasciato, l'ho scoperto su Instagram' Leggi Anchesulla figlia Stella: 'Ha lo stesso sorriso ...Animaletti colorati e pupazzi che ricordano i personaggi del film di animazione Toy Story sono i protagonisti della foto postata da Carlotta Mantovan sul suo profilo Instagram. Autrice del bellissimo ...Angela Brambati e Angelo Sotgiu si emozionano nel ricordo a Franco Gatti e poi assicurano: “L’anno prossimo facciamo Ballando” ...