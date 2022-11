Ballando con le Stelle 17 | Carolyn Smith svela cos’è che la fa più arrabbiare nello show | poi aggiunge | “Selvaggia Lucarelli? Mi fa sorridere che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 novembre 2022)è uno dei giudici dicon lesin dal 2007 e nel corso di tutti questi anni ha avuto a che fare con tantissimi giudici e concorrenti. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni laha parlato dell’attuale edizione dellodi Rai Uno e ha dichiarato che nei suoi giudizi non conta né la simpatia né tantomeno l’antipatia ma soltanto l’empatia dei concorrenti. E a proposito di empatia non ha fatto mistero che a suo parere Lorenzo Biagiarelli – fidanzato di– è tutto fuorché empatico: No, io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un ‘compitino’. E una volta sono sbottata: mi faquando si parlata di lui solo perchè è il fidanzato di ...