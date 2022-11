Uomini e Donne | Carola Carpanelli rivela | “Ho avuto un solo uomo”

, anticipazioni puntata del 18 novembre 2022: Ida scappa[...] Ida Platano stava vivendo un momento di grande serenità e gioia, ma un fatto accaduto diet [...] Cosa ..."Glispenderanno di più delle(circa 280 euro, contro i 234 della popolazione femminile) e la generazione dei "Boomer " sarà come sempre la più generosa viste le maggiori disponibilità ...La cera. Quella avanzata dalle candele utilizzate per la fiaccolata di domenica pomeriggio – con partenza alle 17 50 dal Pincio e arrivo in Piazza XX Settembre – verrà nuovamente fusa. Come un’araba f ...L’imprenditrice italiana Monica Perna propone il suo modello di azienda a favore dell’integrazione lavorativa anche di donne in gravidanza <>. È la domanda, evidentemente retorica, posta da Giorgia Me ...