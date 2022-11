Un posto al sole | trama 21 novembre 2022 | la decisione di Niko

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ad Unal, sarà tempo di scelte difficili perPoggi. Il giovane, come si evince dalladella soap opera partenopea di lunedì 21, sarà molto scosso per la telefonata che ha ricevuto da Manlio Picardi, il padre di Susanna. L'uomo, infatti, lo ha chiamato dal carcere ed ha espresso il proprio malcontento per la possibilità che Lello Valsano abbia uno sconto di pena. Inoltre, Manlio ha chiesto adi andarlo a trovare in prigione per parlare della situazione, ma il ragazzo non saprà se recarsi o meno a colloquio con Picardi. Nel frattempo, Eugenio Nicotera inizierà a trascorrere molto più tempo con Antonio. Il magistrato, negli ultimi tempi, è stato molto impegnato con la sua indagine sul clan Argento e, dopo la recente separazione da ...