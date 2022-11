Ultime Notizie Roma del 21-11-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022)dailynews radiogiornale lunedì 21 novembre Buongiorno da Francesco Vitale arriva oggi in Consiglio Ministri la manovra economica con un pacchetto da 32 miliardi tra le ipotesi al vaglio l’azzeramento dell’IVA su pane pastellate sulle pensioni si lavora a quota 41 + 62 si va verso il taglio del cuneo fiscale fino a tre punti per i redditi più bassi sulla flat Tax aumentano della soglia fino a €85000 per gli autonomi Palazzo Chigi frena su una proposta della lega per un bonus matrimonio L’Aia chiede di fermarmi direttamente nella zona della centralizzatori cerinova l’appello urgente a Ucraina e Russia a trovare un accordo per implementare una zona di sicurezza e la protezione nucleare dall’ inizio dell’ invasione russa sono 8311 civili uccisi secondo l’ufficio del procuratore di Lucrezia oggi a Parigi la conferenza a sostegno della Moldavia in Iran nuovi Raid sul ...