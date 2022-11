Tra i flashback e gli amplessi di Tell Me Lies c’è anche Gabriella Pession

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 novembre 2022)MePer un Babbo Natale che va, qualcosa di scabroso viene. L’offerta Disney + è sempre più variegata e capace di affiancare generi totalmente diversi così, mentre c’è chi apprezza la commedia per famiglie Nuovo Santa Clause Cercasi, c’è chi preferirà perdersi nelle torbide atmosfere diMe, serie Star in dieci episodi tratta dall’omonimo romanzo di Carola Lovering, che si barcamena tra un Dawson’s Creek post adolescenza e Pretty Little Liars, con tanto di camei che non ti aspetti e continue acrobazie sessuali. La storia è quella tra Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White), lei matricola e lui popolare dongiovanni, che si incontrano al College e restano folgorati da una passione deleteria per entrambi. La potenza devastante di questo incontro si espande su tutti i loro ...