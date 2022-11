Spagna | Luis Enrique ha nostalgia di Roma VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella sua diretta su Twitch il ct dellaricorda il suo periodo in Italia sulla panchina della: "Cacio e pepe...

La maledizione del deserto ha colpito anche Germania,e Inghilterra: tra i tedeschi mancano Timo Werner e Marco Reus, infortunati.Enrique dovrà fare a meno di José Gayà a causa di una ...LadiEnrique è una delle pretendenti alla vittoria della Coppa del Mondo. Taglio alto dedicato al match inaugurale di Qatar 2022: 'Ecuadro tumba al anfitrion'. Il 'Daily Express' dedica ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Le parole dell'allenatore della Spagna Luis Enrique che durante una diretta spende complimenti per il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso ...