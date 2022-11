(Di lunedì 21 novembre 2022)- Da giorni registriamo interventi pubblici del nostro Ministro dell’Istruzione e del Merito. Alcuni, di livello istituzionale, che abbiamo seguito con estrema attenzione ed interesse. Altri, espressi in occasione di eventi pubblici, sui quali faremo le nostre osservazioni allorché saremo chiamati ad esprimerci su eventuali provvedimenti che li tradurranno in indicazioni con reale valore normativo. L'articolo .

Orizzonte Scuola

A chiedere per primi con una lettera aperta le scuse di Caveri 'per le sue affermazioni lesive della dignità dei lavoratori' sono stati Cisl -, Flc - Cgil, Savt - École,- Confsal. Le ...Flc Cgil, Cisl, Uile Gilda si dicono contrari al disegno di autonomia differenziata: "Tale progetto, invece di consolidare il carattere unitario e nazionale, ad esempio del ... Snals: “La scuola deve tornare a svolgere il suo compito educativo. Occorrono riflessioni serie” Il sindacato della Funzione Pubblica interviene dopo le dichiarazioni in Consiglio regionale sulla Carta del Docente ...Valditara: 'Giornata storica'. Zangrillo: 'Grande soddisfazione'. Sindacati: 'Un passo avanti nella direzione giusta' ...