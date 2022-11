Salmo | tre nuove date nel 2023 per il suo Flop Tour

(Di lunedì 21 novembre 2022)annuncia trepreviste per marzodel suonei palasport Dopo la grande partenza deldal Mandela Forum di Firenze,annuncia il sold out delledi Padova (22 novembre 2022 alla Kioene Arena), Bari (2 dicembre al PalaFlorio) e Milano (12 dicembre al Mediolanum Forum), che vanno a sommarsi allo show già tutto esaurito di Roma, previsto per il 29 novembre al Palazzo dello Sport. A questi appuntamenti si aggiungono trepreviste per marzo, che toccheranno nuovamente le città di Milano (20 marzo, al Mediolanum Forum), Padova (23 marzo, al Kioene Arena) e Torino (24 ...

è accompagnato sul palco da Le Carie , una band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso ...