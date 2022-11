Programmi TV di stasera | lunedì 21 novembre 2022 Su La7 Enrico Mentana analizza il triplice omicidio di Prati

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 novembre 2022)Rai1, ore 19.45: USA-Galles Calcio. Per la Coppa del Mondo di Calcio Qatar, in diretta dallo Stadio Amhad Bin Ali, gli USA sfidano il Galles. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste di Stefano Rizzato, in studio Alessandro Antinelli e Lele Adani. Rai2, ore 21.20: Vicino all’Orizzonte Film del 2019, di Tim Trachten, con Jannik Schümann, Luna Wedler e Luise Befort. Prodotto in Germania. Durata: 109 minuti. Trama: Jessica, da poco diciottenne, un giorno incontra Danny, bello, affascinante e sicuro di sé. Quando tra i due scatta la scintilla, la dura corazza di Danny va in frantumi e rivela una dolorosa verità. Tratto dall’omonimo romanzo di Jessica Koch. Rai3, ore 21.25: Report Attualità. Dopo l’inchiesta del 2014 sulla pizza, tra prodotti scongelati a Venezia, impasti veloci a Milano e ...