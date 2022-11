Olanda-Senegal 2-0 | l’Europa bistrattata da Infantino | si fa rispettare in campo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 novembre 2022)2-0. Partita decisa nel finale, quando sembrava incanalarsi verso il primo pareggio dei Mondiali del Qatar. Poi, al minuto 84, palla recuperata dagli orange di Van Gaal e Frenkie De Jong – calciatore semplicemente sontuoso, bisognerebbe pagare il biglietto doppio per guardarlo giocare – mette al centro un pallone velenoso molto simile a quello che fece piangere l’Italia nel 90 in semifinale contro l’Argentina. Gakpo imita Caniggia, Mendy ahilui recita la parte di Zenga. Uno a zero ed è finita. Raddoppio a recupero ampiamente scaduto con Klaassen al minuto 99, ancora su errore di Mendy che non riesce a respingere il primo tiro (blando). Fin qui il Mondiale Qatar 2022 non riesce a riservare sorprese. Vince sempre la cara vecchia Europa, quelladache invece, pur di racimolare i voti, ...