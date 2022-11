Le spese pazze dei vip | pagati prezzi esorbitanti per le loro automobili Un appartamento costa di meno!

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 21 novembre 2022) Che ledi lusso abbiamo un certo costo si sapeva, ma che questo potesse essere anche più alto di quello di unfa impressione. Non è un problema, però, per alcuni Vip, disposti a spendere cifresche per bolidi di un certo tipo! Scopriamo insieme alcuni dei nomi Vip che hanno speso cifresche per comprare l’auotmobile deisogni, o solo per accapparrarsi l’ultimo modello delle super car più desiderate al mondo. Fonte pixabayAlcuni sono italiani, altri invece vivono nel nostro paese perché qui hanno trovato la popolarità. Il denominatore comune traè quello di avere delle disponibiltà economiche enormi, tanto da permettergli di fare acquisti del genere.da sogno Scopriamo di seguito chi sono i Vip che hanno pagato ...