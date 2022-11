Iran | aumenta repressione nelle città curde | 13 morti in 24 ore

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si intensifica ladelle protestedel Kurdistaniano, doveultime ore sono rimaste uccise almeno 13 persone, stando al bilancio fornito dall'organizzazione per i diritti umani Hengaw, che ha accusato le forze di sicurezzaiane di aver aperto il fuoco contro i manifestanti.ultime ore, ha aggiunto l'ong, nella maggior parte delledel Kurdistan risulta interrotto l'accesso a Internet. Dal Kurdistaniano proveniva Masha Amini, la 22enne morta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia per aver indossato in modo inappropriato il velo, il cui decesso ha innescato le proteste che vanno ormai avanti da due mesi in tutto il Paese. Stando all'ultimo bilancio ...

