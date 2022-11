Ilary Blasi | a New York tra shopping | shooting e… tacchi rotti!

(Di lunedì 21 novembre 2022)vola a Newper concedersi una breve vacanza prima delle festività natalizie. In compagnia della sorella Silvia e delle amiche di sempre, ha preferito allontanarsi per un po’ dalle atmosfere cupe della capitale. Sono giorni difficili per la conduttrice dell’Isola dei Famosi che sta affrontando non solo la separazione da Francesco Totti ma anche il clamore mediatico per le prime uscite pubbliche dell’ex capitano della Roma insieme a Noemi Bocchi, la nuova compagna. Una volta atterrata a New, la prima cosa che ha fattoè stata quella di regalarsi una bella cena presso Sandro’s, il suo ristorante preferito. Gli scatti pubblicati su Instagram ci hanno mostrato un’in gran forma, intenta a sfidare il freddo della Grande Mela durante uno ...

Corriere dello Sport

è arrivata a New York proprio mentre nel web impazzavano le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi in Qatar . La prima uscita pubblica del suo ex marito con la nuova fiamma coincide con l'...Dopo i gossip, i pettegolezzi, le udienze in tribunale,è volata a New York con le sue più care amiche per staccare la spina e lasciarsi alle spalle per qualche giorno la separazione con Francesco Totti. La conduttrice sta aggiornando su ... La sveglia all'alba di Ilary Blasi, New York ai suoi piedi: il video è virale Ilary Blasi in questi giorni si è concessa una breve vacanza a New York con la sorella Silvia e le amiche di sempre. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha pubblicato molte storie su Instagram, una i ...Francesco Totti: tutti lo acclamano e tutti lo vogliono anche in Medio Oriente. L'ex star del calcio italiano ha registrato numerosi fan anche a Dubai e negli Emirati Arabi. Dopo aver presenziato ai G ...