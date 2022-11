F1 | Logan Sargeant al volante della Williams nel 2023

Lo statunitense sarà al fianco di Albon, prenderà il posto di Latifi. ROMA - La Williams ha confermato oggi checorrerà al fianco di Alex Albon per il Campionato del Mondo 2023 di Formula 1. Lo statunitense, 21enne, correrà dunque con la vettura della scuderia scuderia britannica, dopo aver ...sarà il pilota di Williams, mentre le altre coppie saranno Haas - Pietro Fittipaldi e Alfa Romeo - Theo PurchaireLo statunitense sarà al fianco di Albon, prenderà il posto di Latifi.ROMA (ITALPRESS) - La Williams ha confermato oggi che Logan Sargeant correrà ...Williams Racing is pleased to confirm that Logan Sargeant will race for the team in the 2023 FIA Formula One World Championship after securing sufficient ...