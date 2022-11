Charlene si è rifatta ad Anita Ekberg ne La Dolce Vita

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Alla festa nazionale del Principato di Monaco è difficile dire chi abbia vinto la gara di eleganza quest’anno. Diciamo chedi Monaco e Beatrice Borromeo si sono guadagnate il primo posto ex aequo. Indossavano royal look diversissimi, come del resto sono differenti loro. Ma se, nel caso di Beatrice Borromeo, è più “facile” vincere perché è giovane, bella, ex modella e veste Dior (e infatti riprendeva l’iconico Jacket Bar Dior), persi è trattato di una sorta di resurrezione dopo i lunghissimi mesi trascorsi nel tentativo di tornare a essere la “principessa” del Principato. Royal alla festa del Principato di Monaco guarda le foto ...