Terremoto in Italia | paura e gente in strada | la scossa sentita a chilometri di distanza

(Di domenica 20 novembre 2022) La terra torna a tremare. Registrata un’altra fortedidi magnitudo 4.3 prossima alla costa pesarese. Il fenomeno sismico è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 6.20, ma non sembra essere stata l’unica avvertita. Al momento non sono stati riferiti danne a cose o persone, ma la situazione desta non poche preoccupazioni.a Pesaro. Non solo unasismica ma due. La prima di magnitudo 4.3 è stata registrata intorno alle 6,20, seguita da una secondadi pochi minuti, di magnitudo 3.2 alle 6.23. Un evento che si è verificato anche il 9 novembre quando a unadi magnitudo 5.5 delle 7.07 ne è seguita un’altra di magnitudo 5,2 delle 7.08. Leggi anche: “Unapotentissima”. ...