Soumahoro si vanta | “Saviano e Lucano sono con me” Ma chiede aiuto alla Meloni per l’Africa

(Di domenica 20 novembre 2022) I giornali di oggi grondano di interviste ad Aboubakar, il deputato eletto con i Verdi e Sinistra italiana (nelle liste del Pd) considerato il paladino dei braccianti schiavizzati, ma al centro di una bufera giudiziaria per un’inchiesta della Procura di Latina sull’attività di due coop gestite della moglie e dsuocera. Maltrattamenti e sfruttamento, perfino di minorenni, queste le pesantissime accuse dalle quali oggi Aboubakarprova a difendersi sui giornali. Chiamando in causa, ovviamente, un presunto disegno politico, su cui Soumauhoro annuncia di aver ricevuto il sostegno die del condannato Mimmo, ex sindaco di Riace… Gli affari della moglie e della suocera: non ne sapevo nulla… Su Repubblica a Sohumahoro viene chiesto cosa sapesse degli affari della moglie. ...

, spiega, non sa nulla di quello che fanno moglie e suocera e ribadisce di essere ...poste in essere le azioni necessarie per procedere alla riscossione dei crediti che la cooperativa...Aboubakarsi difende. Il deputato di Sinistra Italia torna a parlare dell' indagine sulle ...in essere le azioni necessarie per procedere alla riscossione dei crediti che la cooperativa...Di tutto questo però Soumahoro si dice estraneo dichiarando di aver appreso ... le azioni necessarie per procedere alla riscossione dei crediti che la cooperativa vanta nei confronti della pubblica ...Le due donne sono accusate di maltrattamento di minori all’interno della propria cooperativa e vi sarebbero già anche delle testimonianze delle lavoratrici del consorzio Aid ad incriminare le due ...