Silvia Toffanin e Tiziano Ferro ospiti speciali di Gerry Scotti a "Caduta libera"

Corriere dello Sport

Suor Cristina torna in tv a Verissimo e spiazza gli spettatori del talk show condotto da. Nel corso della nuova puntata domenicale del 15 novembre, la cantante che in passato si era fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione al talent show The Voice, ha ...Incursione die Tiziano Ferro negli studi di ' Caduta Libera ', il popolare game show preserale condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Dopo l'intervista negli studi di ' Verissimo' , la conduttrice e ... Cecilia e Ignazio si sposano: la proposta di Silvia Toffanin Suor Cristina non è più suora e l’ha raccontato per la prima volta su Canale 5 Succede proprio di tutto in televisione e ...A cinque anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip - dove erano in pochi a scommettere sulla durata del loro sentimento - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. La coppia è stata ospite a ...