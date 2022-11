Qatar 2022 | come sostituire Benzema? Deschamps ha deciso

E' questo il commento, sui social, di Benzema subito dopo avere appreso dell'entità del grave infortunio che lo costringe a dare forfait per il mondiale inLa stagione del ritorno all' Inter continua a essere disgraziata per l'attaccante che sarà costretto a saltare le prime due partite del suo Belgio ai Mondialiin. Lukaku non giocherà ...Al via i Mondiali 2022. Ad alzare il sipario sul torneo, alle 17 (ore italiane) di domenica 20 novembre, la sfida tra i padroni di casa del Qatar, al loro esordio assoluto… Leggi ...L’inizio della trasmissione era stato inizialmente fissato per lunedì 21 novembre, ma la Rai ha presumibilmente preferito spostarlo di qualche settimana per evitare la concomitanza con i Mondiali in ...