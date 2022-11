“Ma come ti viene in mente?” Tu sì que vales | momenti di imbarazzo per Maria | l’assurda richiesta del concorrente

(Di domenica 20 novembre 2022) Tu sì que, un momento televisivo indimenticabile. L’edizione 2022 del programma ha il nome del suo vincitore e tra cascate di coriandoli e applausi del pubblico, il vincitore della ‘Scuderia Gerry’ si rivolge aDe Filippi proprio sul più bello con unaspecifica. Tutti senza parole. La reazione diDe Filippi allaesplicita di Giovanni Lepori: accade tutto dopo l’esibizione in pieno stile scuderia. Un primo siparietto di Giovanni con in tasca un biglietto di viaggio diretto verso Rio De Janeiro, poi l’autoinvito a Uomini e Donne. Sarebbe accaduto realdavanti alle telecamere del programma, sollevando le risate generali di tutti i presenti. Leggi anche: “Sparisco per sempre”. Terremoto a Tu sì que, l’annuncio di ...

Social Media Soccer

...crypto per il semplice fatto cheusata una terminologia che fa riferimento al settore, ma ovviamente non si tratta certo di consigli di investimento. Prendetelo quindi con le pinze eun ...Il lavoro è un po' sunoi, le persone, guardano al dolore degli altri. La rabbia nasce dal fatto che spesso il dolore degli altri nonpercepito, nonvisto, e quindi diventa ... Come viene eletto il presidente FIFA I medici che nel 2012 seguirono l’antiquario 60enne Adalberto Arcidiacono condannati a risarcire la vedova con 383 mila euro. L’uomo entrò in ospedale per un’ischemia alla sinistra, ma subì anche 13 i ...