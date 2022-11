LIVE Austria-Italia 2-0 | amichevole calcio in DIRETTA | Dimarco a giro non trova la porta

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Tiro adiche finisce largo. 84? Alaba ferma Chiesa nell’uno contro uno. 82? Fuori Adamu e Baumgartner, dentro Grillitsch e Schmid nell’. 80? Chiesa con il sinistro nonladopo una bella sgroppata di Zaniolo sulla fascia. 78? Lancio di Bonucci impreciso. 76? Posch dalla distanza manda altissimo. 74? Dentro Gregoritsch e Mwene, fuori Arnautovic e Wober nell’. 72? Fuori Raspadori e dentro Gnonto nell’. 70? Raspadori con la punta nonla. 68? Tiro adi Chiesa che finisce fuori. 66? Giallo per Chiesa, fallo su Posch. 64? Verratti appare ancora in difficoltà negli scontri fisici. 62? ...

E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata, con il successo dell' Ecuador sui padroni di casa nel match inaugurale, gli azzurri fanno invece visita all'di Ralf Rangnick (...All'Ernst Happel, il match amichevole trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Ernst Happel di Vienna,e Italia si sfidano in amichevole. Secondo dei due impegni in calendario per gli azzurri dopo la vittoria sull'Albania. SintesiItalia 2 - 0 MOVIOLA 1 -...83' - Conclusione di Gregoritsch dalla distanza, palla direttamente sul fondo. 81' - Doppio cambio nell'Austria: escono Adamu e Baumgartner, entrano Grillitsch e Schmid. 81' - Occasione Italia!74' - Continua il giropalla dell'Italia nella metà campo dell'Austria, ma gli Azzurri non riescono ad andare al tiro. 72' - Doppio cambio nell'Austria: escono ...