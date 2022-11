Intervista all' artista Lucia Cassini e la sua rinascita

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 20 novembre 2022) Vi presentiamo la videodella splendida e poliedrica attrice, cabarettista, cantante, molto amata dal popolo partenopeo, l'emblema della "macchietta napoletana", conosciuta in tutto il mondo. Una donna che con grande forza e serenità è riuscita a superare le avversità della vita, la sua malattia di qualche tempo fa, facendone un punto di forza per rialzarsi e ripartire con nuovi progetti. Tanti sono i suoi programmi per il futuro e ce ne parla con la sua innata semplicità e schiettezza; dal suo romanzo dal titolo "Ischia Forever" è nata la fiction "Ischia Forever" che ha ripreso le registrazioni dopo l'interruzione dell'emergenza sanitaria per il Covid 19. Sabato 19 novembre alle ore 21:00, presso il Teatro Bello di Milano, in via San Cristoforo 1, ci sarà uno spettacolo musicale dal titolo "Lucì del ...