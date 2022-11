(Di domenica 20 novembre 2022) Iin via di sviluppo lo chiedevano da tempo. Nella notte atosulmondiale per il loss and damage, la perdita e il danno provocati dal cambiamentotico subìto soprattutto daipiùche hanno contribuito limitatamente all’aumento della temperatura terrestre. Ci sono voluti quasi due giorni di trattative in più per portare i 197presenti alladel Cairo a un’intesa chedopo trent’anni di discussioni. A rimpinguare ildovranno essere iricchi – anche se quanto ricchi è ancora oggetto di dibattito – dato che nel corso della storia sono stati loro a produrre la maggior quantità di emissioni i ...

Ci sono voluti quasi due giorni di trattative in più per portare i 197 Paesi presenti alladel Cairo a un'intesa che arriva dopo trent'anni di discussioni. A rimpinguare il fondo dovranno ...Ma cosa fare in caso di necessità di un farmaco che sia trovare In generale, se un farmaco ... Iscriviti subito In Egitto si svolge, la conferenza sul clima , per fermare il ... Cop27, a fatica arriva l'accordo sul clima: deluse Ue e Onu. Fondo per i danni ai paesi poveri, nulla su combustibili fossili Dopo due giorni in più di drammatici negoziati che si sono protratti fino a stamattina, alla COP27 Unfccc di Sharm el-Sheikh è stato raggiunto un accordo Il quasi fallimento della COP27. Solo un picc ...La Cop27 avrebbe dovuto concludersi ieri, ma in mancanza di un accordo le diplomazie internazionali tentano ancora di trattare. L’Europa alza la voce. La situazione è decisamente tesa. La Cop27 di Sha ...