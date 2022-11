Conte rifiutato | esulta la Juventus

CalcioMercato.it

La stessa fonte sottolinea infine come Depay abbia escluso il Tottenham di Antoniocome opzione, perchè vuole un club di prima fascia, e per lo stesso motivo sorte identica tocca al ...È un titolo ereditario che sarebbe poi passato al figlio dele della contessa di Wessex, James, visconte Severn '. Buckingham Palace hadi commentare e spiegare la notizia, che ... Calciomercato Juventus, Conte rifiutato: scelta già fatta Memphis Depay, attaccante classe 1994 della nazionale olandese, lascerà quasi certamente il Barcellona a gennaio, ma non per approdare alla Juventus, club che è stato molto vicino al ...In casa Barcellona andrà presto risolta la grana legata al futuro di Memphis Depay. La via di 'fuga' dal Barcellona ...