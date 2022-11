Addio alla dottoressa Lilia Gaeta | il cordoglio della Reggina

Corse di Moto

La verità verrà a galla soltanto alcuni anni più tardi, proprio grazietestimonianza del ... Se la vicenda fosse stata scoperta, la Ferrari sarebbe stata definitivamente squalificata e...Camera dei Deputati (Presidente Pier Ferdinando Casini) ha realizzato la Mostra sul Presidente John Fitzgerald Kennedy, inaugurata con la presenza della sorella del Presidente, Jean Kennedy ... Cameron Beaubier, addio alla Moto2: "Non è stata una scelta facile" Parliamo di Claudio Ranieri, l’artefice del miracolo Leicester del 2016 e successivamente protagonista di altre proficue esperienze, come quella alla guida della Sampdoria nella parentesi 2019-2021, ...Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa. A confermare la notizia è l’avvocato Giorgio Assumma, suo amico di lunga data. Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927. Nel ...