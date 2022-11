Una Voce Fuori Dal Coro | una clip in esclusiva tratta dal film di Yohan Manca

Leggi su movieplayer

(Di sabato 19 novembre 2022) Il 24 novembre arriverà nei cinema il, diretto da, Unadale, in anteprima, è possibile vedere unain. Dopo essere stato presentato a Un Certain Regard e al Festival di Giffoni, arriverà il 24 novembre nelle sale ilUnaDale, nell'attesa, potete vedere in, e in anteprima, unadal primo lungometraggio diretto dache verrà distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection. Nel video si assiste a una lezione di musica durante la quale un'insegnante mette alla ...