Traffico Roma del 19-11-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare c’èanche nei questo tardo pomeriggio continua ad essere scarso su entrambe le carreggiate stessa situazione sulla Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est problematiche per il maltempo e conseguente allagamenti in particolare tra Settecamini e Setteville hanno provocato sulla TV fino alla chiusura del sottopasso in prossimità di via del Tecnopolo in direzione Tivoli allagata è chiusa anche via di Salone altezza via Cesare Cipolletti qui la chiusura e riguarda la carreggiata verso via Tiburtina con deviazione delsu via Andrea Noale ferraggio volare l’intervento della Protezione Civile maltempo e pioggia sono pure segnalati su tutti i percorsi autostradali che dalla città diportano verso Abruzzo Campania e ...